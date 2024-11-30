صورة لفينيسيوس جونيور تشعل أزمة مع رابطة الدوري الإسباني

2024-11-30 14:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وضعت صورة نشرها اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، بأزمة كبيرة مع رابطة الدوري الإسباني.

وكان فينيسيوس قد دخل في عديد الأزمات أخيرًا، سواء لتصرفاته المثيرة للجدل على أرضية الملعب، وخسارته جائزة "الكرة الذهبية"، أو حتى تعرضه إلى "العنصرية"، ثم مطالبته بحرمان إسبانيا من تنظيم "كأس العالم 2030" حال تكرار هذا الأمر.

ووفقا لما ذكرته شبكة "ريليفو"، فإن خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، تقدم بشكوى لريال مدريد بسبب متابعة فينيسيوس مباراة الفريق الملكي الماضية بدوري أبطال أوروبا أمام فريق ليفربول الإنجليزي بصورة غير شرعية.

وأشارت إلى أن النجم البرازيلي، الذي غاب عن اللقاء بداعي الإصابة، نشر صورة من مشاهدته للمباراة، عبر حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، تُظهر متابعة اللقاء من خلال قناة TNT البرازيلية.

ووصف تيباس ما حدث من قبل فينيسيوس بأنه "قرصنة"، إذ لا تملك القناة التي كان يشاهد عليها اللاعب البرازيلي المباراة الحق في بث اللقاء داخل إسبانيا، مؤكداً أنه كان يتوجب عليه مشاهدتها عبر قناة "موفيستار"، مالكة الحقوق في إسبانيا.

وأشارت الشبكة الشهيرة إلى أن رئيس الرابطة لا يتوقع الحصول على أي رد من طرف ريال مدريد على هذا الأمر.

يذكر أن ريال مدريد، حامل اللقب، يُعاني في مسابقة أبطال أوروبا، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ إذ يحتل المركز 24 في مرحلة الدوري، وهو الأخير المؤهل إلى الأدوار الإقصائية، برصيد 6 نقاط فقط من انتصارين مقابل 5 هزائم.