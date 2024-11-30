السعداوي: أجرينا مباحثات مهمة مع إسبانيا بشأن تطوير قطاع النقل وتعزيز التعاون المشترك

2024-11-30 14:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم السبت (30 تشرين الثاني 2024)، اجراء مباحثات مهمة مع الجانب الإسباني بشأن تطوير قطاع النقل وتعزيز التعاون المشترك.

وقالت وزارة النقل في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "وزيرها السعداوي شارك رفقة الوفد العراقي الذي ترأسه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في منتدى الاقتصادي العراقي الإسباني، الذي اقامته غرفة التجارة الإسبانية في العاصمة مدريد بحضور نخبة من رجال الأعمال من كلا البلدين"، مبينة ان "جلسات المنتدى ناقشت العلاقات الاقتصادية والشراكات الثنائية بين العراق واسبانيا في جميع المجالات".

وأوضح السعداوي بحسب البيان، أن "حكومتنا بقيادة السوداني ترغب في الإفادة من خبرات الشركات الاسبانية والتجارب الناجحة في مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع النقل"، مبينا ان "لقاءات الوفد العراقي بالجانب الإسباني استعرضت مشروع طريق التنمية"، مؤكدا انه "يمثل الممر الاقل كلفة والاقصر مسافة بين الشرق والغرب".

وأشار الى انه "تم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الاسباني لدراسة وتصميم مشروع خط سكة قطار (مهران - كوت - كربلاء المقدسة)، بالاضافة الى التعاقد مؤخرا مع شركة ايماثيا الاسبانية لإنشاء مشروع سكة حديد (البصرة_شلامجة) لنقل المسافرين والزائرين"، منوها إلى أن "هنالك عرضا مقدما من ائتلاف يضم شركات اسبانية بشان أنشاء مشروع قطار (كربلاء _النجف)".

وضم الوفد الذي ترأسه رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والداخلية والنقل والتجارة و محافظ واسط ومستشارون وأمين عام وزارة الدفاع ووكلاء عدد من الوزارات، ونخبة من رجال الاعمال في القطاع الخاص ورؤساء اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات العراقي، وهيئة السياحة.