برلمان كردستان ينشر جدول أعمال جلسته الافتتاحية للدورة السادسة

2024-11-30 15:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أعلنت الدائرة الإعلامية في برلمان كردستان، اليوم السبت (30 تشرين الثاني 2024)، جدول أعمال جلسته الافتتاحية للدورة السادسة.

وبحسب الجدول الذي اطلعت عليه "بغداد اليوم"، فإن الجلسة الأولى تبدأ في الساعة الـ 11:00 صباح يوم الاثنين الموافق الثاني من كانون الأول المقبل.

وتتضمن الجلسة دعوة رئيس ديوان البرلمان المرشح الأكبر سناً الفائز في الانتخابات الى أداء اليمين الدستورية وإدارة الجلسة.

وفي الفقرة الأخيرة من جدول اعمال الجلسة تضمنت دعوة رئيس السن المرشحين الفائزين في الانتخابات للدورة السادسة لبرلمان كردستان إلى أداء اليمين القانونية.