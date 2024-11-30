الهجرة: رئيس الوزراء وجه بوضع خطة تفويج عكسي للبنانيين الراغبين بالعودة

2024-11-30 15:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلاميأكدت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بوضع خطة تفويج عكسي للبنانيين الراغبين بالعودة إلى بلدهم.وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة علي عباس جهانكيز لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "إعلان وقف إطلاق النار في لبنان لقى بظلاله على الوضع بالمنطقة بشكل عام، وضيوف العراق سرعان ما هيؤوا أمتعتهم وبدؤوا بالعودة العكسية"، لافتاً إلى أنه "لليوم الثالث والرابع على التوالي هناك أكثر من 3 آلاف شخص عبروا منفذ القائم باتجاه سوريا، ومنها الى لبنان خلال أربعة أيام".وأضاف أن "رئيس الوزراء وجه وزارة الهجرة عن طريق اللجنة العليا بوضع خطة تفويج عكسي للراغبين بالعودة، وسيضم الاجتماع وزارة النقل والأجهزة الأمنية والعتبات المقدسة"، مبيناً أن "غداً وبعد غد سيتم الإعلان عن خطة للراغبين بالعودة وكيفية وطريقة إعادتهم عن طريق المنافذ براً أو جواً".وتابع جهانكيز: "بدأنا بعملية التفويج العكسي طبقاً لمعطيات الواقع الحالي من خلال ملء استمارات للراغبين بالعودة بالتنسيق مع العتبات المقدسة"، مشيراً إلى أن "هناك عوائل لبنانية لم ترتبط بهذه الخطة، وبدأت بالعودة طوعياً من خلال التنسيق مع خطوط عامة في القطاع الخاص، وللراغبين فقط بالعودة".