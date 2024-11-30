2024-11-30 15:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكدت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، توقف عدد من محطات الإنتاج لعدم وصول إمدادات الغاز.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدم وصول إمدادات الغاز المستورد بالشكل المتفق للكميات المطلوبة، مع مزامنة انخفاض درجات الحرارة تَسببا بحرج للمنظومة الكهربائية، وحددا إنتاجها من الطاقة الكهربائية".

وأضاف أن "عدداً من محطات الإنتاج الجاهزة للعمل توقفت بسبب شح الغاز".