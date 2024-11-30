2024-11-30 15:45:05 - المصدر: ايشان

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، السبت، إن “المهزومين في غزة ولبنان يقودون اليوم الهجمات في سوريا”، في إشارة إلى إسرائيل. ونقلت وكالة “تسنيم” للأنباء عن حسين سلامي قوله إنه بعد “الهزائم الاستراتيجية”، التي منيت بها إسرائيل في جبهتي غزة ولبنان، “شنت الجماعات التكفيرية الإرهابية، تحت قيادة وتوجيه المهزومين في ميادين القتال […]

ظهرت المقالة قائد الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل هي من تقود الهجمات في سوريا أولاً على ايشان.



