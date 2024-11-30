2024-11-30 15:45:05 - المصدر: ايشان

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن “القوات الكردية، متمثلة في قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، انتشرت في بلدتي “نبل” و”الزهراء” في ضواحي مدينة الشمالية الغربية، إضافة لمطار حلب الدولي وأحياء في ضواحي المدينة بعد انسحاب قوات الحكومة منها”. وشهدت “نبل” و”الزهراء”، منذ ليل الجمعة، حركة نزوح واسعة باتجاه مناطق عدة في ريف حلب […]

ظهرت المقالة قوات سوريا الديمقراطية تنتشر في “نبل” و”الزهراء” ومطار حلب الدولي أولاً على ايشان.



