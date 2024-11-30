2024-11-30 15:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واعحذر النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم السبت، من خطورة التحركات الإرهابية الأخيرة في سوريا، وتداعياتها على الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.وقال المندلاوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الفشل الذي لحق بالكيان الصهيوني في لبنان وغزة، وعجزه عن تفكيك وحدة الساحات المساندة لفلسطين، دفعه إلى إعادة تفعيل ورقة الجماعات الإرهابية على الساحة السورية"، مشيراً الى أن "مجلس النواب سيتابع هذا الملف بشكل مباشر لضمان اتخاذ التدابير الأمنية."ودعا المندلاوي، "القائد العام للقوات المسلحة إلى إعلان الجهوزية في صفوف القوات الأمنية لتأمين حدود البلاد، ومطالبة القادة الأمنيين بإجراء زيارات ميدانية للوقوف على الاستعدادات والإشراف على العمليات في الحدود، فيما وجه لجنة الأمن والدفاع النيابية إلى عقد اجتماع طارئ واستضافة المسؤولين المعنيين لمناقشة الأحداث الأخيرة، كما نوه إلى ضرورة تكثيف التواصل الاستخباري مع الجانب السوري لتبادل المعلومات، وأهمية تنفيذ عمليات استباقية لمنع أي محاولات عودة أو تسلل للعصابات الإرهابية الى العراق".