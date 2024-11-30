الأعرجي: قواتنا اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لتأمين الحدود مع سوريا

2024-11-30 15:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واع- وسام الملا

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم السبت، أن القوات المسلحة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية لتأمين الحدود والمعركة السورية بعيدة عن الحدود العراقية، فيما لفت إلى أن الحكومة والأجهزة الأمنية تتخذ جميع الإجراءات لعودة جميع العراقيين.

وقال الأعرجي خلال جلسة حوارية في ملتقى (معاً من أجل السلام) وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الظروف في العراق اختلفت عما كانت سابقاً إبان اغتصاب عصابات داعش العديد من المناطق، لكن اليوم لا توجد حاضنة في العراق، والسياسي الذي لديه خطاب طائفي لا يقبل"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية اتخذت كل الإجراءات والتدابير الأمنية، وما يحدث في سوريا بعيداً عن الحدود العراقية".

وأضاف: "نطمئن الجميع بأن قواتنا اتخذت كل الإجراءات الاحترازية لمراقبة وتأمين الحدود، والمعركة بعيدة عن الحدود العراقية ونتمنى أن تسيطر الحكومة السورية على جميع أراضيها".

وبين الأعرجي: "نحن في المستشارية نستقبل أي شكوى ودعوى ضد أي سياسي له خطاب طائفي ويفرق، وسوف نذهب به الى القضاء، مضيفاً أن "التنوع الثقافي بين أبناء الشعب العراقي يعطي قوى".

من جهة أخرى أوضح الأعرجي أن "هناك توجيهاً من الحكومة بمتابعة المخطوفات والمجيء بهن الى العراق، وأن أي مكان تصل فيه المعلومة عن مخطوفة يتم الوصول إليها وإعادتها الى الوطن والحكومة والأجهزة الأمنية تتخذ كافة الإجراءات في هذا الصدد".