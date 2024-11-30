الحزبان الرئيسيان يتفقان على المضي في عقد الجلسة الاولى لبرلمان كوردستان

2024-11-30 16:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم السبت، الاتفاق مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني على المضي في عقد الجلسة الاولى لبرلمان كوردستان بدورته السادسة يوم الاثنين المقبل.

وذكر بيان صادر عن الاتحاد الوطني اليوم، ان الاجتماع بين وفدي الحزبين "انعقد في أجواء إيجابية، وناقش مرحلة ما بعد انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان والاحتمالات والتحضيرات لكيفية العمل بما يصب في مصلحة الشعب الكوردي".

وأضاف البيان أنه "لهذا الغرض أبدى الوفدان المفاوضان استعدادهما لمواصلة اللقاءات بينهما وبين الأطراف والأحزاب الكوردية الأخرى".

وفيما يتعلق بالجلسة الاولى لبرلمان كوردستان بدورته السادسة المقرر انعقادها في اليوم الثاني من شهر كانون الاول المقبل قال البيان ان "المجتمعين اتفقوا على أهمية التفاهم الجيد لتسيير أعمال الجلسة".