الأطباء المقيمون في السليمانية يرفضون تغيير نظام دوامهم ويلوحون بخطوات تصعيدية (صور)

2024-11-30 16:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عبر الأطباء المقيمون في محافظة السليمانية، يوم السبت، عن استيائهم ورفضهم لقرار مديرية الصحة العامة القاضي بتغيير نظام دوامهم الرسمي، ووصفوا القرار بأنه "تجاهل للظروف الاقتصادية الصعبة" وتأخر صرف الرواتب الذي يعاني منه الأطباء في إقليم كوردستان.

وأشار الدكتور دلشاد احمد خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إلى أن "التغييرات الجديدة، التي جاءت تحت مبرر تحسين النظام الصحي، لم تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي والنفسي والاجتماعي للأطباء، فضلًا عن الظروف الجغرافية التي يعملون فيها"، مضيفاً أن "الاطباء اعتبروا هذه الإجراءات بمثابة ظلم يؤدي إلى تفاقم الأعباء عليهم".

كما أوضح دلشاد أن "النظام السابق كان قد وُضع بالتنسيق مع ممثلي الأطباء ومديرية الصحة العامة، مما أسهم في تقليل الضغط عن الأطباء وتحقيق العدالة ومع ذلك، تم تجاهل هذا النظام واعتماد تغييرات اعتُبرت غير منصفة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة التي يمر بها الإقليم".

وأكد الأطباء أنهم، "رغم هذه الظروف، يواصلون أداء واجبهم المهني دون تقصير في جميع الأقسام والمراكز الصحية والمستشفيات، إلا أن هذه التغييرات أثقلت كاهلهم وأثرت سلبًا على أدائهم المهني".

وفي الختام، أعلن الأطباء أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم وإعادة النظر في القرارات خلال 24 ساعة، سيضطرون لاتخاذ خطوات تصعيدية تتمثل في إعلان احتجاجات سلمية، مع الحرص على استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والابتعاد عن أي تصرفات قد تضر بالصالح العام.

و يشهد قطاع الصحة في إقليم كوردستان أزمة متصاعدة نتيجة الضغوط الاقتصادية وتأخر الرواتب، ويأتي بيان أطباء الإقامة الجبلية بعد سلسلة من الاحتجاجات التي نفذها العاملون في القطاع الصحي، حيث يعاني الأطباء من ظروف عمل صعبة تترافق مع تأخر الرواتب وقرارات إدارية تُعتبر مجحفة بحقهم، هذه الاحتجاجات تسلط الضوء على ضرورة تحقيق توازن بين تحسين النظام الصحي وضمان حقوق العاملين في القطاع.