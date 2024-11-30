صور .. شخص مجهول يمطر محكمة دهوك برشقة من الرصاص

2024-11-30 16:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم السبت، بان شخصا مجهول الهوية أطلق النار على مبنى محكمة دهوك الواقعة في مركز المدينة دون تسجيل اي إصابات.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن الدوام الرسمي في المحكمة معطل اليوم بينما تتواجد عناصر الشرطة المحلية في المكان.

من جانبهم أكد شهود عيان لوكالة شفق نيوز، ان الشخص المهاجم ترجل من سيارة واطلق النار بشكل عشوائي على مبنى المحكمة وصاح بصوت عال قائلا: "لن أسامح المحكمة" قبل ان يعود الى السيارة التي كان بداخلها عدد من الاشخاص الاخرين ويفر من موقع الحادث.

واضاف المصدر ان القوات الامنية هرعت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا موسعا لمعرفة ملابسات الحادث وهوية المهاجمين.