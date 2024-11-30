وزارة الدفاع: اجتماع أمني لبحث الاستعدادات الخاصة بتأمين الحدود

2024-11-30 16:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واعاعلنت وزارة الدفاع، اليوم السبت، عقد اجتماع أمني موسع برئاسة وزير الدفاع مع قائد العمليات وآمري الألوية؛ لمناقشة آخر التطورات الجارية على الساحة السورية وتداعياتها على العراق.وقالت الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، يرافقه معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية، وصولوا إلى قاطع عمليات غرب نينوى في سنجار، وكان في استقبالهم قائد العمليات وقادة الألوية".وأضاف البيان، "فور وصول الوزير، عقد اجتماعاً موسعاً مع قائد العمليات وآمري الألوية، جرت خلاله مناقشة آخر التطورات الجارية على الساحة السورية وتداعياتها على العراق، والاستعدادات الأمنية الخاصة بتأمين الحدود؛ لمنع تسلل الإرهابيين والجماعات المسلحة إلى داخل الأراضي العراقية".وتابع، "أجرى الوزير جولة استطلاع جوية إلى الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، اطلع فيها على الإجراءات المتخذة من قبل القوات العراقية لتأمين الحدود".