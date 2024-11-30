بعد انتهاء الموجة الثانية.. الكشف عن 3 فوائد للسيول شرق العراق

2024-11-30 16:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اكد مسؤول حكومي، اليوم السبت (30 تشرين الثاني 2024)، انتهاء موجة السيول الثانية في قاطع شرق العراق، فيما كشف عن 3 فوائد لها.

وقال مدير ناحية قزانية في ديالى يحيى قمبر، لـ"بغداد اليوم"، إن "قزانية تشكل محور مهم من قاطع شرق العراق والقريبة من الشريط الحدودي مع ايران شهدت على مدار الساعات الـ72 الماضية تدفق سيول هي الثانية خلال الأسابيع الماضية بسبب غزارة الامطار".

وأضاف ان "موجة السيول الثانية انتهت في 6 وديان حدودية ابرزها ترلساق ومويلح وحران"، مؤكدا ان "السيول تحمل 3 إيجابيات ابرزها انعاش خزين المياه الجوفية وإمكانية الاستفادة من الوديان في سقي الأراضي القريبة بالاضافة الى الى تغذية المنحدرات الحدودية التي تضم عشرات الأصناف من الحيوانات البرية".

وأشار الى ان "ملف السيول لم يشكل اي خطورة على أهالي القرى والقصبات الحدودية ونحن نتابع مجرياته عن كثب من خلال الاتصال المباشر بالأهالي للتدخل عن الضرورة".

هذا وبدأت السيول تتدفق على 6 وديان حدودية ضمن قاطعي مندلي وقزانية اقصى شرق العراق بعد موجة امطار غزيرة هطلت في ساعة متأخرة من مساء يوم الأربعاء (27 تشرين الثاني 2024)، على الشريط الحدودي مع ايران.

وأكد عدد من سكان القرى الحدودية العراقية لـ"بغداد اليوم"، ان "السيول تتدفق في 6 وديان حدودية ابرزها (ترلساق) ولكنها بمستويات دون المتوسط ولا تشكل اي خطورة على القرى او الأراضي والوديان تستوعب الموجات دون اي اضرار".

واضاف، ان "السيول لم تقطع أياً من الطرق الحدودية والأوضاع طبيعية جداً ومع توقف هطول الأمطار نتوقع ان معدلات التدفق ستنخفض خلال الساعات 24 القادمة بمستويات ملحوظة".

وبينوا ان "السيول مهمة في انعاش خزين المياه الجوفية التي تشكل ديمومة للحياة من خلال الآبار الارتوازية التي تغذي الجزء الأكبر من القرى والقصبات في المناطق الحدودية".