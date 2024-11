الهجرة: أكثر من 3 آلاف لبناني غادروا العراق خلال أربعة أيام

2024-11-30 17:25:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أكدت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بوضع خطة تفويج عكسي للبنانيين الراغبين بالعودة إلى بلدهم. وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة علي عباس جهانكيز بحسب الوكالة الرسمية، إن "إعلان وقف إطلاق النار في لبنان لقى بظلاله على الوضع بالمنطقة بشكل عام، وضيوف العراق سرعان ما هيؤوا أمتعتهم […]

