برلمان كردستان يعلن جدول أعمال جلسته الأولى للدورة السادسة

2024-11-30 17:25:07 - المصدر: جريدة المدى

أربيل/ المدى أعلن برلمان إقليم كردستان، اليوم السبت، جدول أعمال جلسته الافتتاحية للدورة السادسة. وبحسب الدائرة الإعلامية في برلمان كردستان، فإن الجلسة الأولى تبدأ في الساعة الـ 11:00 صباح يوم الاثنين الموافق الثاني من كانون الأول المقبل. وتتضمن الجلسة دعوة رئيس ديوان البرلمان المرشح الأكبر سناً الفائز في الانتخابات الى أداء اليمين الدستورية وإدارة الجلسة. […]

