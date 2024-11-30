اخبار العراق الان

عاجل
الرئيسيةجريدة المدىاخبار العراق السياسية › برلمان كردستان يعلن جدول أعمال جلسته الأولى للدورة السادسة

برلمان كردستان يعلن جدول أعمال جلسته الأولى للدورة السادسة

برلمان كردستان يعلن جدول أعمال جلسته الأولى للدورة السادسة
برلمان كردستان يعلن جدول أعمال جلسته الأولى للدورة السادسة
2024-11-30 17:25:07 - المصدر: جريدة المدى

أربيل/ المدى أعلن برلمان إقليم كردستان، اليوم السبت، جدول أعمال جلسته الافتتاحية للدورة السادسة. وبحسب الدائرة الإعلامية في برلمان كردستان، فإن الجلسة الأولى تبدأ في الساعة الـ 11:00 صباح يوم الاثنين الموافق الثاني من كانون الأول المقبل. وتتضمن الجلسة دعوة رئيس ديوان البرلمان المرشح الأكبر سناً الفائز في الانتخابات الى أداء اليمين الدستورية وإدارة الجلسة. […]

The post برلمان كردستان يعلن جدول أعمال جلسته الأولى للدورة السادسة appeared first on جريدة المدى.

واصل المتابعة على جريدة المدى