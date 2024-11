بالصور| افتتاح نصب الشهيد طالب السهيل في بغداد

2024-11-30 17:25:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى افتتح صباح اليوم السبت، نصب الشهيد الشيخ طالب السهيل بمدخل مدينة الكاظمية في العاصمة بغداد. وقال مراسل (المدى)، إن "نصب الشهيد الشيخ طالب السهيل افتتح اليوم في مدخل مدينة الكاظمية من جهة بوابة بغداد، بحضور شخصيات سياسية وعشائرية بارزة". وأضاف، أن "من ابرز الحاضرين رئيس الجمهورية وعائلة السهيل وسفيرة العراق في السعودية صفية […]

