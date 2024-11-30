2024-11-30 17:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعها امام الدينار العراقي، في محال وشركات الصرافة. وسجلت أسعار البيع في محال الصرافة بمقدار 151000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149000 دينار مقابل 100 دولار. ووسط حالة التباين ما بين السعر الرسمي والموازي، تشهد معظم الاسواق المحلية حالة من الركود جراء تأثرها بالدولار الأمريكي.

The post اسعار الصرف تسجل 151 الف دينار لكل مئة دولار في بغداد first appeared on Observer Iraq.



