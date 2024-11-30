الشيخ حمودي: التضامن مع فلسطين حق علينا انطلاقا من أخوتنا وعقيدتنا

2024-11-30 17:40:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، اليوم السبت، أن التضامن مع فلسطين حق علينا انطلاقا من أخوتنا وعقيدتنا ومبادئنا، وحق على العالم انطلاقا من القيم الإنسانية.وقال حمودي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "إعلان الأمم المتحدة ليوم تضامني مع شعب فلسطين جاء لما يواجهه من قتل وتهجير"، مؤكدا، أن "التضامن مع فلسطين حق علينا انطلاقا من أخوتنا وعقيدتنا ومبادئنا، وحق على العالم انطلاقا من القيم الإنسانية".وأضاف، أن "حزب الله أدار معركة بطولية ولم يصمد أمامه الصهاينة شهرين، وهنا تكمن عظمة الانتصار"، مشيرا إلى، أن "نتنياهو فشل في تحقيق كل أهدافه، واللبنانيون رجعوا مدنهم يزهون بفرحة النصر، وهم أكثر ثقة بالنفس وإيمانا".وتابع، "علينا أن نعتز بالانتصارات، ويكون لنا دورا حقيقيا، فما تحقق هو انتصار أمة بقيمها ومشروعها"، موضحا، "نختلف كعراقيين بالعديد من القضايا الداخلية، لكن فلسطين تجمعنا وتزيد تماسكنا".