في الدوري الايراني.. إنهاء مباراة بعد 30 ثانية من انطلاقها

2024-11-30 17:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انتهت المباراة بين فريقي كرة القدم سايبا وشهر راز شيراز في الدقيقة الأولى لعدم اكتمال النصاب القانوني للاعبي شهر راز.

وبحسب تقارير صحفية ايرانية، ترجمتها وكالة شفق نيوز، فقد تقابل فريقا كرة القدم راز شيراز وسايبا في الأسبوع الثاني عشر من دوري الدرجة الأولى في إيران، اليوم السبت، الساعة 14:45، في حين أطلقت صافرة نهاية المباراة حوالي الساعة 14:45. بعد 30 ثانية من بداية المباراة.

وأشارت التقارير إلى أنه في هذه المباراة دخل فريق شهر راز أرض الملعب بـ 7 لاعبين ومن دون وجود لاعب احتياطي، وأصيب أحد لاعبي هذا الفريق بعد ثوانٍ قليلة من المباراة. تم تأكيد هذه الإصابة من قبل الطاقم الطبي.

وأضافت التقارير، أنه بما أنه من غير الممكن مواصلة المباراة إذا كان لدى الفريق أقل من 7 لاعبين في الملعب، فقد تمت مناقشة هذه المسألة من قبل ممثلي اتحاد الكرة وأطلقت صافرة النهاية لحين صدور القرار التأديبي من قبل لجنة الانضباط في اتحاد الكرة لتحديد مصير هذه المباراة.