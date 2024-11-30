"قوة أمنية" توضح بشأن "انفجار" داخل مقرها بمطار بغداد الدولي

2024-11-30 17:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت قيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، توضيحاً بشأن وقوع انفجار داخل مقرها بمطار بغداد الدولي.

ونفت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "الأخبار المتداولة بشأن انفجار وقع في إحدى مقار ألويتها بمطار بغداد الدولي".

ولفتت الى أن "الحادث ناتج عن خلل في أحد أنابيب الغاز (قنينة غاز) التابعة لأحد الأفواج وليس انفجارا كما تداولته بعض وسائل الإعلام، وتسبب بحروق طفيفة لمنتسبين اثنين، وقد تلقوا العلاج اللازم من قبل امرية طبابة فرقتنا".