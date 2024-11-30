الدولار يستقر عند 150 ألف دينار في العراق

2024-11-30 18:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم السبت (30 تشرين الثاني 2024)، انخفاضاً بالأسواق المحلية.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن سعر بيع الدولار في الأسواق المحلية سجل اليوم 150,000 ألف دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي.

وبلغت اسعار بيع الدولار في بغداد، صباح اليوم، 151,000 ألف دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي، بينما سجل سعر البيع في البصرة 150,750 دينارًا وفي أربيل 150,500 دينار عراقي.

يشار الى ان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار بالسعر الرسمي ويبلغ 1320 ديناراً.