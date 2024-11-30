2024-11-30 18:05:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميدعت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، أصحاب سيارات الحمل و"الخباطات" إلى الالتزام بالحفاظ على نظافة الشوارع والقوانين المرورية.وقال مدير علاقات وإعلام المرور العامة العقيد حيدر محمد الوائلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الالتزام بالقوانين المرورية واجب يقع على كل سائقي المركبات".وأضاف، "ندعو سائقي المركبات الإنشائية (الخباطات) إلى الالتزام بالتعليمات المرورية عند نقل الأسمنت والمواد الإنشائية وربط الجوارب البلاستيكية في فوهة الصهريج والتأكد من تنظيفها بعد إفراغ الحمولة".وتابع، "كما ندعو أصحاب مركبات الحمل لتجنب السماح بتسرب حمولتهم من المواد الإنشائية وغيرها في الشوارع لكي لا تسبب الضرر لأصحاب المركبات الأخرى وكذلك الشوارع والبنى التحتية، والجميع مدعو للحفاظ على نظافة الشوارع".وأكد، أن "المخالفين يتم محاسبتهم وفق قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 وتتخذ بحقهم الإجراءات القانونية".