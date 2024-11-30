عاملة "كينية" تسرق 70 ألف دولار من منزل تعمل فيه بمنطقة القادسية

2024-11-30 18:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، اليوم السبت (30 تشرين الثاني 2024)، بأن عاملة "كينية" سرقت 70 ألف دولار من منزل تعمل فيه بمنطقة القادسية ببغداد ولاذت بالفرار.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "احدى العاملات الاجنبيات (كينية الجنسية) أقدمت على سرقة مبلغ مالي من المنزل الذي تعمل فيه ضمن منطقة القادسية ببغداد قدره ٧٠ الف دولار امريكي".

وأضاف أن "العاملة لاذت بالفرار الى جهة مجهولة"، مشيراً الى أن "الأجهزة الأمنية قامت بعملية للبحث عنها".