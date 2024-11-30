قيادة فرقة الرد السريع تنفي حدوث انفجار داخل مقرها في مطار بغداد

2024-11-30 18:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفت قيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية، اليوم السبت (30 تشرين الثاني 2024)، حدوث انفجار داخل مقرها في مطار بغداد الدولي.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنها "تنفي الاخبار المتداولة بشان وقوع انفجار في مقر احدى الويتها بمطار بغداد الدولي"، مبينة أن "ما حصل هو حادث ناتج عن خلل في احد انابيب الغاز (قنينة غاز) التابعة لاحد الافواج وليس انفجارا كما تداولته بعض وسائل الاعلام".

وأضافت أن "الحادث تسبب بحروق طفيفة لمنتسبين اثنين، وقد تلقوا العلاج اللازم من قبل امرية طبابة فرقتنا".