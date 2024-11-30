2024-11-30 18:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت عضو مجلس المثنى، عن عصائب أهل الحق، أصيلالحسناوي، يوم السبت، عن تعرضها للتحرش من قبل نائب رئيس استثمار المحافظة، خلال جلسةسرية للمجلس.

وأبلغ مصدر مطلع، وكالة شفق نيوز، بأن "الحسناوي وفيجلسة مجلس المثنى التي تحولت إلى سرية بناء على طلبها، كشفت عن تعرضها للتحرش عبرتطبيق التراسل الفوري (الواتساب) من قبل نائب رئيس هيئة الاستثمار المدعو (قاسمالبركي) المحسوب هو الأخر على عصائب أهل الحق".

وأضاف المصدر، أن "عريضة الشكوى تضمنت قيام البركيبالبوح بمشاعره للحسناوي التي طلبت من المجلس حمايتها"، لافتا إلى أن "المجلسصوت على الفور بإعفاء البركي من منصبه واحالته للتحقيق امام الجهات التحقيقيةالمختصة".

وتابع المصدر أن "المشكو منه تقدم ايضا بشكوى اماممديرية الامن الوطني في المثنى، بحجة انه ليس صاحب المراسلة مع الحسناوي وان جهازهتعرض للتهكير"، موضحاً أن "هناك مساعي سياسية كبيرة في المثنى من اجللملمة الموضوع وعقد جلسة صلح وتراضي بين الطرفين".