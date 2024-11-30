2024-11-30 18:27:04 - المصدر: ايشان

أعلنت الجريدة الرسمية الكويتية، اليوم السبت، صدور مرسوم يقضي بسحب الجنسية الكويتية من الفنان داود حسين، والمطربة نوال الكويتية، طبقاً لما ذكرته صحيفة القبس. ووفقاً للمرسوم الذي نُشر في الجريدة الرسمية الكويتية فقد صدر المرسوم بسحب الجنسية منهما، وممن اكتسبها معهما عن طريق التبعية. وأضافت، أنه “في الوقت ذاته قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، […]

ظهرت المقالة مرسوم بسحب الجنسية من الفنان داود حسين والمطربة نوال الكويتي أولاً على ايشان.



