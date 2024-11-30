2024-11-30 18:27:04 - المصدر: ايشان

دعت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، أصحاب سيارات الحمل و”الخباطات” إلى الالتزام بالحفاظ على نظافة الشوارع والقوانين المرورية. وقال مدير علاقات وإعلام المرور العامة، حيدر محمد الوائلي في تصريح للوكالة الرسمية, إن “الالتزام بالقوانين المرورية واجب يقع على كل سائقي المركبات”. وأضاف أن “سائقي المركبات الإنشائية (الخباطات) ندعوهم إلى الالتزام بالتعليمات المرورية عند نقل […]

ظهرت المقالة “تأكدوا من تفريغ الإسمنت”.. المرور تتوعّد سائقي “الخبّاطات” بالمحاسبة القانونية أولاً على ايشان.



