مصدر يكشف لـ "بغداد اليوم" حقيقة توقف محطة المنصورية الغازية شرق العراق

2024-11-30 18:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر حكومي في ديالى، اليوم السبت (30 تشرين الثاني 2024)، حقيقة توقف محطة المنصورية الغازية شرق العراق.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "المحطة والتي كانت تنتج اكثر من 600 ميكا واط للمنظومة الوطنية متوقفة منذ 7 أسابيع عن الإنتاج مع تقليل الغاز المستورد من ايران"، مبينا أن "المحطة تحتاج الى 150 مقمق من اجل إعادة التشغيل والوصول الى حدود الإنتاج القصوى".

وأضاف ان "ما يصل من غاز من ايران عبر الانبوب المار بالقرب من المنصورية يذهب الى محطة بسماية الاستثمارية لاستمرار تشغيلها"، لافتا إلى أن "خط ميرساد الناقل لكهرباء المستوردة من ايران لديالى بطاقة تصل الى 400 ميكا واط توقف بشكل مفاجئ دون سابق انذار".

وأكد أنه "تجري خلال هذه الفترة اتصالات مكثفة مع طهران للوقوف على الأسباب خاصة لانقطاع الغاز والذي تسبب في زيادة ساعات قطع الكهرباء في 70% من مناطق ديالى بنسبة 30%".

وكانت شبكة (مينا اف ان) المعنية بشؤون الطاقة، أعلنت الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2024)، عن خسارة الحكومة العراقية جزءا مهما من قدرتها على تجهيز الطاقة الكهربائية للأيام المقبلة، نتيجة لقرار إيراني محلي بإيقاف صادرات الغاز الى الخارج لمدة خمسة عشر يوما.

وقالت الشبكة في تقرير ترجمته "بغداد اليوم"، إن "الحكومة العراقية خسرت نحو 5.5 غيغا واط من الطاقة بعد إيقاف إيران تصدير الغاز بهدف سد حاجة الاستهلاك المحلي مع انخفاض درجات الحرارة وارتفاع الطلب المحلي على الغاز".

وأضافت أنه "بحسب الإعلان الرسمي فان إيران قررت إيقاف تصدير الغاز بشكل كلي لمدة خمسة عشر يوما لم تحدد موعد انطلاقها، الامر الذي ترك الحكومة العراقية تحاول سد العجز في الطاقة الذي وصل الى نحو 5.5 غيغا واط، بحيث من المتوقع ان تنخفض ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية داخل العراق خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأشارت الشبكة أيضا، الى ان "الحكومة العراقية عقدت صفقة مع تركمانستان للحصول على 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميا"، مؤكدة ان "العراق قد يتحول خلال الفترة المقبلة من الاعتماد على الغاز الإيراني الى استيراده من تركمانستان".