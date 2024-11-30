الزراعة توضح إيجابيات العمل بقانون أجور السقي

2024-11-30 18:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلامي

أوضحت وزارة الزراعة، اليوم السبت، إيجابيات العمل بقانون أجور السقي، وفيما أشارت إلى أنه سيشجع على اعتماد طرق الري الحديثة.

وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قرار وزارة الموارد المائية بإعادة العمل بقانون أجور سقي الأراضي الزراعية الهدف منه تعزيز الموارد المالية للوزارة وضمان إيصال المياه لكل المستفيدين من جهة أخرى، خاصة أن هذه الأموال ستخصص لإنجاز المشاريع الإروائية وأيضا صيانة محطات الري والبزل في عموم محافظات العراق".

وأضاف، أن "الأجور خفضت بنسبة 50% على الفلاحين والمزارعين الذين يستخدمون طرق الري الحديثة، وهذا سيشجعهم على التحول للطرق الحديثة التي تهدف إلى ترشيد استخدام المياه وزيادة إنتاجية الدونم الواحد".

ودعا الجبوري، "وزارة الموارد المائية إلى تنظيم توزيع المياه من خلال التحول الرقمي في المشاريع الإروائية عن طريق السيطرة الالكترونية على توزيع المياه بين المستفيدين من خلال منظومة سيطرة تحدد حصة كل منطقة وكل مزارع أسوة بتجارب بلدان العالم المتقدمة؛ لضمان التوزيع العادل على عموم المحافظات والمناطق داخل المحافظة الواحدة".





