الدوري الإسباني.. لاس بالماس يضرب برشلونة بثنائية في احتفالات التأسيس

2024-11-30 18:50:03 - المصدر: واع

متابعة – واعاستمرت تعثرات برشلونة في الدوري الإسباني بالتزامن مع ذكرى تأسيسه رقم 125، بخسارته أمام لاس بالماس بنتيجة 1-2، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم السبت.ولم يتقدم برشلونة طوال المباراة في النتيجة، حيث سجل لاس بالماس الهدف الأول عبر ساندرو راميريز في الدقيقة الـ49، ثم تعادل رافينيا للبارسا بالدقيقة الـ61، قبل أن يسجل الضيوف هدف الفوز عن طريق فابيو سيلفا في الدقيقة الـ67 من عمر اللقاء.ولم يتمكن برشلونة من تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإسباني، ليتجمد رصيده عند 34 نقطة، ويصبح مهدداً بخسارة صدارة الليغا لصالح ريال مدريد صاحب المركز الثاني حاليا برصيد 30 نقطة ولديه مباراتين أقل.أما لاس بالماس، فقد رفع رصيده إلى 15 نقطة ليرتقي إلى المركز الـ14 في جدول الترتيب.