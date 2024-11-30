ثلاثة انتصارات في دوري النخبة لكرة اليد وبلدية البصرة يظفر بنقاط مباراته دون لعبها

2024-11-30 19:05:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت، اليوم السبت، 3 مواجهات ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري النخبة العراقي 2024-2025.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق الحشد الشعبي على ضيفه فريق كربلاء بنتيجة 36 - 22، في المباراة التي جرت في قاعة نادي الجيش الرياضي.

كما فاز فريق الناصرية على ضيفه فريق الكوفة بنتيجة 29 - 25 في مباراتهما التي احتضنتها قاعة الشهيد حيدر برهان.

وفي ذات الجولة، فاز فريق الفتوة على مضيفه فريق المسيب بنتيجة 31 - 20، وجرت المباراة في قاعة المسيب.

وفي السياق، قررتْ لجنة المسابقات في اتحاد اليد اعتبار فريق السليمانية خاسراً أمام فريق بلدية البصرة ( 10-0 ) وذلك لتخلفه عن حضور المباراة التي كان من المقرر إقامتها اليوم السبت ضمن الدور الخامس من المرحلة الاولى لدوري النخبة 2024-2025.