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ثلاثة انتصارات في دوري النخبة لكرة اليد وبلدية البصرة يظفر بنقاط مباراته دون لعبها

ثلاثة انتصارات في دوري النخبة لكرة اليد وبلدية البصرة يظفر بنقاط مباراته دون لعبها
ثلاثة انتصارات في دوري النخبة لكرة اليد وبلدية البصرة يظفر بنقاط مباراته دون لعبها
2024-11-30 19:05:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت، اليوم السبت، 3 مواجهات ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري النخبة العراقي 2024-2025.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق الحشد الشعبي على ضيفه فريق كربلاء بنتيجة 36 - 22، في المباراة التي جرت في قاعة نادي الجيش الرياضي.

كما فاز فريق الناصرية على ضيفه فريق الكوفة بنتيجة 29 - 25 في مباراتهما التي احتضنتها قاعة الشهيد حيدر برهان.

وفي ذات الجولة، فاز فريق الفتوة على مضيفه فريق المسيب بنتيجة 31 - 20، وجرت المباراة في قاعة المسيب.

وفي السياق، قررتْ لجنة المسابقات في اتحاد اليد اعتبار فريق السليمانية خاسراً أمام فريق بلدية البصرة ( 10-0 ) وذلك لتخلفه عن حضور المباراة التي كان من المقرر إقامتها اليوم السبت ضمن الدور الخامس من المرحلة الاولى لدوري النخبة 2024-2025.

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