بعد التطورات في سوريا.. تعزيزات عسكرية عراقية تصل سنجار لتأمين الحدود

2024-11-30 19:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني في نينوى، يوم السبت، عن وصول تعزيزات عسكرية الى قضاء سنجار لتأمين الحدود العراقية السورية، وذلك بعد التطورات الأمنية في أرياف "حلب وأدلب وحماة"، في سوريا.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "تعزيزات عسكرية قوامها لواء وتحديداً لواء 101 ضمن الفرقة المدرعة 25 وصلت الى سنجار (شمال غربي الموصل) لتأمين الحدود العراقية مع سورية تزامناً مع اشتداد المعارك في حلب".

وكانت وزارة الدفاع قد اعلنت اليوم وصول وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي الى قضاء سنجار وعقده اجتماعاً مع قيادة عمليات غرب نينوى وناقش معهم الاوضاع في سوريا وتداعياتها على العراق.

واليوم السبت، أعلنت "المعارضة السورية المسلحة"، عن بدء عملية عسكرية في ريف حماة السورية، بعد يومين من شنها هجوماً قوياً ومفاجئاً على ريفي إدلب وحلب.

كما كشفت الفصائل المسلحة في سوريا، أنها نجحت في إحكام سيطرتها على محافظة إدلب بالكامل، فضلا عن قرابة 50 قرية وبلدة في سوريا أبرزها مدينة معرة النعمان بعد انسحاب قوات الجيش السوري منها.

وأكد الجيش السوري، أنه اضطر للقيام بعملية إعادة انتشار بهدف التحضير لهجوم مضاد على جبهتي حلب وإدلب بعد خوضه معارك عنيفة هناك مع "تنظيمات إرهابية".