الدوري الاسباني.. برشلونة يخسر من لاس بالماس بهدفين مقابل هدف

برشلونة/ متابعة عراق اوبزيرفر حقق لاس بالماس مفاجأة مدوية بالفوز على مضيفه برشلونة 2-1، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي معقل الفريق الكتالوني ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإسباني الممتاز. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يفتتح لاس بالماس التسجيل عن طريق ساندرو راميريز في الدقيقة 49. وتعادل رافينيا لبرشلونة في الدقيقة 61، قبل …

