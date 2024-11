بعد تطورات سوريا.. برلماني يطمئن: احداث 2014 لن تكرر فلا داعي للقلق

2024-11-30 19:30:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى طمأن عضو مجلس النواب، وليد السهلاني، اليوم السبت، العراقيين بعدم اتاحة الفرصة امام الإرهابيين في سوريا بالتسلل الى العراق، مؤكداً أن أحداث 2014 في الموصل لن تتكرر اليوم، عازياً ذلك الى وجود مؤسسات أمنية منضبطة. وقال السهلاني في حديث صحفي تابعته (المدى)، إن "احداث 2014 لن تتكرر لوجود مؤسسات أمنية ملتزمة ومنضبطة بقرارات […]

