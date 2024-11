2024-11-30 19:30:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء، فادي الشمري، اليوم السبت، أن العراق لعب دوراً محورياً في وقف إطلاق النار في لبنان، فيما اشار إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز سيادة العراق. وقال الشمري في حديث متلفز تابعته (المدى)، إن "العراق يعتبر قرار وقف إطلاق النار خطوة ستراتيجية حاسمة لتجنب اندلاع حرب شاملة تهدد استقرار المنطقة […]

The post مستشار السوداني: اتخذنا التدابير اللازمة لتعزيز سيادة العراق وحماية أمنه appeared first on جريدة المدى.