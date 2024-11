مشعان الجبوري: التسجيل المنسوب ليزن "مفبرك" ولم أطلب "وساطة" بقضيته

2024-11-30 19:30:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىنفى السياسي مشعان الجبوري، اليوم السبت، أنباء متداولة عن طلبه وساطة سياسية في قضية ابنه يزن الموقوف على ذمة التحقيق في محكمة تحقيق النزاهة في الكرخ، مبدياً ثقته بأن التسجيل الصوتي المنسوب إليه "مفبرك".وقال الجبوري في تدوينة اطلعت عليها (المدى) إنه "بعد انتشار التسجيل الصوتي المفبرك المنسوب لولدنا يزن على وسائط التواصل الاجتماعي، توجه […]

