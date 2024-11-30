الطلبة يتعادل مع القاسم في دوري النجوم

2024-11-30 19:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتعادل الطلبة مع فريق القاسم، اليوم السبت، (0-0) على ملعب كربلاء الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.ورفع الطلبة رصيده للنقطة 11 في المركز الحادي عشر، كما رفع القاسم رصيده للنقطة 10 في المركز الثالث عشر.