تصريح جديد من الثقافة حول منحة الأدباء والفنانين والصحفيين

2024-11-30 19:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزارة الثقافة والسياحة والاثار، اليوم السبت (30 تشرين الثاني 2024)، عن اخر تفاصيل ومواعيد صرف منحة الصحفيين والادباء والمثقفين السنوية، مبينة ان جميع إجراءاتها اكتملت وبقى على وزارة المالية تعزيز الصرف للمشمولين عبر بطاقاتهم الكي كارد.

وقال المتحدث باسم وزارة احمد العلياوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الوزارة يوجد في موازنتها المبلغ الكافي لصرف المنحة لكن الامر بقى تعزيزه من وزارة المالية حيث ننتظر الشهر المقبل على امل ان تصرف دون عبورنا للعام القادم"، مبينا ان "وزير الثقافة يتابع الامر مع المالية".

واضاف ان "المنحة ستكون على ثلاث فئات كما ارتأت النقابات فستكون للفئة الاولى 900 الف دينار والثانية 700 والثالثة 600 الف وهذه ارقام تقريبية للمنحة"، موضحا ان "الوزارة تعمل على انصاف تلك الشرائح وهي تستحق اكثر من هذه المنحة فالجميع يحظى بتقدير الوزارة لكن هذا ما يمكن صرفه حاليا".

وأكد وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني، في وقت سابق، أن منحة الأدباء والفنانين والصحفيين ستصرف فوراً بعد وصول اشعار من وزارة المالية، مبيناً أن المبلغ الإجمالي للمنحة وصل إلى 32 مليار دينار عراقي لعام 2024.