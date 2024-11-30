2024-11-30 19:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، المنظمات الدولية والدول الكبرى إلى إنهاء معاناة المدنيين في غزّة.

جاء ذلك خلال لقائه السفير الفلسطيني لدى العراق أحمد الرويضي، في العاصمة بغداد بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية، واستعراض تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية التي تشهد حرباً صهيونية إجرامية منذ أكثر من سنة، تسببت بوقوع آلاف الشهداء والجرحى.

وجدد السوداني موقف العراق المبدئي والثابت من القضية الفلسطينية، وأكد ضرورة أن تتحمل المنظمات الدولية والدول الكبرى مسؤولياتها من أجل إنهاء معاناة المدنيين في غزّة.

وأشار إلى مواصلة العراق بذل كل الجهود وإسناد المساعي بهذا الشأن، والاستمرار بإرسال موادّ الإغاثة والمتطلبات الإنسانية لأهلنا في غزّة.