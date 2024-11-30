2024-11-30 20:00:12 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن العراق يواصل بذل كل الجهود وإسناد المساعي لإنهاء معاناة المدنيين في غزة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل السفير الفلسطيني لدى العراق أحمد الرويضي".وأضاف البيان، أنه "جرى- خلال اللقاء- بحث العلاقات الثنائية، واستعراض تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية التي تشهد حرباً صهيونية إجرامية منذ أكثر من سنة، تسببت بوقوع آلاف الشهداء والجرحى".وجدد رئيس الوزراء- حسب البيان- "موقف العراق المبدئي والثابت من القضية الفلسطينية"، مؤكدا، "ضرورة أن تتحمل المنظمات الدولية والدول الكبرى مسؤولياتها من أجل إنهاء معاناة المدنيين في غزة".وأشار السوداني إلى، "مواصلة العراق بذل كل الجهود وإسناد المساعي بهذا الشأن، والاستمرار بإرسال مواد الإغاثة والمتطلبات الإنسانية لأهلنا في غزة".