دوري نجوم العراق.. الطلبة والقاسم حبايب

2024-11-30 20:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل فريق الطلبة مع مضيفه فريق القاسم سلبياً من دون أهداف ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

جرت المباراة على ملعب كربلاء الدولي في الساعة الخامسة والربع من مساء اليوم السبت.

وبهذه النتيجة رفع الطلبة رصيده للنقطة 11 بالمركز الحادي عشر ، كما رفع القاسم رصيده للنقطة 10 بالمركز الثالث عشر.

قاد اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من محمد طارق حكم ساحة، وكرار عبد الكريم مساعدا أولاً، واحمد سلام مساعدا ثان، وعلي أحمد شاكر حكما رابعا، وليث فرحان حكم "VAR".