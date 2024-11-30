أنشيلوتي يدافع عن مبابي ويتحدث عن "المشكلة"

2024-11-30 20:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال المدرب الإيطالي لريال مدريد كارلو أنشيلوتي، السبت، إن المشكلة التي يعاني منها النجم الفرنسي كيليان مبابي هذا الموسم تعود إلى افتقار فريقه إلى الثبات في الأداء بشكل عام، عشية مواجهة ضيفه خيتافي الأحد في المرحلة 15 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأهدر مبابي ركلة جزاء في المواجهة التي خسرها ريال أمام ليفربول 0-2 الأربعاء في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، وهي الخسارة الثالثة لحامل اللقب في البطولة هذا الموسم.

ويتعرض قائد المنتخب الفرنسي المنتقل من باريس سان جرمان الصيف الماضي لانتقادات كثيرة بسبب أدائه، إذ اكتفى بتسجيل هدفين فقط في آخر تسع مباريات لفريقه.

وقال أنشيلوتي، الذي يواصل الدفاع عن لاعبه: "مشكلة مبابي هي المشكلة التي نعاني كلنا منها. الفكرة هي أن نحاول تقديم أفضل نسخة ممكنة، ليس فقط منه، ولكن مني ومن اللاعبين الآخرين".

وأضاف: "المشكلة ليست في لاعب واحد. المشكلة التي نواجهها هي فريق لم يكن قادرا على تحقيق الثبات. يجب علينا جميعا أن نحاول تحسين ذلك ونبذل قصارى جهدنا. بالإضافة إلى ذلك، مبابي جديد هنا ويحتاج إلى التكيف. ومع ذلك، سجل ثمانية أهداف وشارك في الهجوم بتقديم تمريرات حاسمة".