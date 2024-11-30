2024-11-30 20:09:04 - المصدر: ايشان

نفى الجيش السوري، اليوم السبت، ما يتداول بشأن انسحاب قطعاته من حماة، فيما أشار إلى أن والوحدات متمركزة لصد أي هجوم محتمل. وقال الجيش في بيان، إنه “لا صحة للأخبار التي تنشرها التنظيمات الإرهابية المسلحة عبر منصاتها ومواقعها الإلكترونية وبعض القنوات الإعلامية حول انسحاب الجيش السوري من حماة”. وأضاف: “نؤكد أن وحدات قواتنا المسلحة تتمركز […]

ظهرت المقالة الجيش السوري ينفي انسحابه من حماة: قواتنا متمركزة في ريفها الشمالي والشرقي أولاً على ايشان.



