2024-11-30 20:09:04 - المصدر: ايشان

وجه رجل الدين رشيد الحسيني، اليوم السبت، رسالة إلى أعضاء مجلس النواب، دعاهم فيها إلى تمرير قانون الأحوال الشخصية وعدم تفويت الفرصة مرة أخرى. وقال الحسيني في تدوينة، تابعتها منصة “إيشان”: “مرة أخرى، نحن أمام موعد جديد وفرصة ثمينة تتيح للإخوة أعضاء مجلس النواب إثبات ولائهم لدينهم ومذهبهم وأغلبيتهم، التي كانت السبب في وصولهم إلى […]

ظهرت المقالة رشيد الحسيني يوجه رسالة إلى النواب: مرروا قانون الأحوال ولا تفوتوا الفرصة مجدداً أولاً على ايشان.



