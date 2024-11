ذي قار تبدأ أعمال صيانة الطرق الخارجية لتحسين السلامة وتقليل الحوادث

2024-11-30 20:25:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن مدير طرق وجسور ذي قار المهندس عادل عبد الأمير عن البدء تنفيذ أعمال صيانة شاملة لثلاثة محاور رئيسية على الطرق الخارجية للمحافظة، في خطوة تهدف إلى تحسين السلامة وتقليل الحوادث. وقال عبد الامير لشبكة أخبار الناصرية، إن المشروع يتضمن تحديث الممرات القديمة على الطرق الرئيسة، حيث تم...

