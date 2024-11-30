نزاع عشائري قبل 10 سنوات يتجدد بمقتل شاب جنوبي العراق

2024-11-30 20:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بمقتل شاب بهجوم مسلح شمال شرق مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " شابا في الثلاثينات من عمره قتل بهجوم مسلح بقضاء الدواية شمال شرق محافظة ذي قار"، لافتا إلى أن "دوافع الهجوم سببها ثأر عشائري سابق قبل 10 سنوات بين الطرفين".

وبين المصدر، أن "الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية، فيما طوقت قوة امنية مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".