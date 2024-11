كتلة نيابية توضح موقف العراق من وقف إطلاق النار بلبنان.. ماذا عن هجمات الفصائل؟

2024-11-30 21:06:11 - المصدر: جريدة المدى

خاص/ المدىأوضح رئيس كتلة السند الوطني النائب مرتضى الساعدي، اليوم السبت، موقف العراق من وقف اطلاق النار في لبنان، فيما رجح تراجع العمليات العسكرية تجاه العدو.وقال الساعدي في حديث لـ(المدى)، إن "ايقاف الحرب في لبنان، سيساعد كثيرا على ايقاف الحرب في غزة ومعالجة موضوع أسرى الاحتلال ضمن صفقة التبادل التي أكدت عليها قيادة حماس وفق […]

