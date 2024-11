الدفاع السورية تنفي انسحاب الجيش من حماة

2024-11-30 21:06:11 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى نفت وزارة الدفاع السورية، اليوم السبت، انسحاب الجيش السوري من حماة، وأكدت أن وحدات القوات المسلحة تتمركز في مواقعها في الريف الشمالي والشرقي لمحافظة حماة. ونقلت وكالة الأنباء السورية عن وزارة الدفاع، بأنه "لا صحة للأخبار التي تنشرها التنظيمات الإرهابية المسلحة عبر منصاتها ومواقعها الالكترونية وبعض القنوات الإعلامية حول انسحاب الجيش السوري من […]

