2024-11-30 21:09:04 - المصدر: ايشان

خاطبت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، المواطنين العراقيين بأن القوات الأمنية جاهزة لمواجهة أي تحد، فيما أشارت إلى أن الوضع اليوم يختلف عما هو عليه في عام 2014. وقال نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول الركن قيس المحمداوي في تصريح تابعته منصة “إيشان”، إن “قواتنا قطعت شوطاً كبيراً في التجهيز بالمعدات الحديثة”. وأضاف، أن […]

ظهرت المقالة الجيش العراقي يخاطب المواطنين: الوضع الآن يختلف عن عام 2014.. جاهزون لأي تحد أولاً على ايشان.



